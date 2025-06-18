Орешкин назвал новые центры экономического роста в мире вместо G7

Экономики стран G7 утратили статус основных двигателей мирового роста, уступив эту роль другим государствам. Такое мнение высказал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на сессии ПМЭФ «Формируя новую платформу глобального роста».

«Мы во многом понимаем, что те события, которые сейчас происходят в мире, это следствие тех глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике», — заявил он.

Орешкин уточнил, что в настоящее время происходит трансформация глобальных центров силы. По его словам, если раньше ими считались страны «Большой семёрки», то теперь доминируют новые игроки. В частности, страны Глобального Юга являются важной частью мировой экономики.

Он особо отметил, что необходимо учитывать факторы, лежащие в основе происходящих изменений. По мнению Орешкина, крайне важно начать открытый диалог о том, как страны будут формировать мир будущего и создавать новую систему, способствующую глобальному экономическому росту.