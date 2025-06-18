«Чтобы не попасть в авантюру»: Лепсу посоветовали заключить брачный договор с юной невестой
Адвокат Алёшкин посоветовал Лепсу подписать брачный договор с 19-летней невестой
Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps
Адвокат Андрей Алёшкин рекомендовал Григорию Лепсу подписать брачный договор с 19-летней невестой Авророй Кибой, чтобы защитить интересы певца из-за значительной разницы в возрасте и социальном статусе. Об этом юрист сообщил в интервью РИА «ФедералПресс».
По словам Алёшкина, такой шаг позволит проверить искренность чувств Авроры и избежать потенциальных конфликтов в случае развода. Адвокат подчеркнул, что брачный договор является разумным решением для пар с неравными позициями в обществе, поскольку он предотвратит длительные судебные процессы и споры о разделе имущества.
«Григорию Лепсу стоит подписать брачный договор, тогда истинные чувства проявятся в полной мере. Я всегда говорил, брачный договор — это хороший выход из ситуации, когда возраст и положение в обществе слишком разные. В данном случае холодный разум лучше, чем долгий развод и раздел имущества. Стоит подумать, чтобы не попасть в авантюру», — отметил Алёшкин.
Поводом для рекомендации стали продолжающиеся сомнения фанатов в искренности молодой избранницы Лепса, несмотря на активную демонстрацию отношений в соцсетях. Алёшкин также сослался на прошлый опыт певца: в 2021 году Лепс избежал публичного раздела имущества при разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака, передав ей ювелирный бизнес и часть активов.
Ранее сообщалось о переносе свадьбы Григория Лепса и Авроры Кибы, запланированной на лето. Причиной назывались финансовые трудности певца, связанные с крупным кредитом в размере 300 миллионов рублей. Выяснилось, что эти средства были направлены на открытие нового элитного бара. По словам окружения Григория Лепса, из-за инвестиций в новый бизнес о свадьбе с Авророй Кибой в ближайшее время не может быть и речи. Ранее и сама Аврора признавалась, что к свадьбе они пока не готовятся.