«Чтобы не попасть в авантюру»: Лепсу посоветовали заключить брачный договор с юной невестой

Адвокат Андрей Алёшкин рекомендовал Григорию Лепсу подписать брачный договор с 19-летней невестой Авророй Кибой, чтобы защитить интересы певца из-за значительной разницы в возрасте и социальном статусе. Об этом юрист сообщил в интервью РИА «ФедералПресс».

По словам Алёшкина, такой шаг позволит проверить искренность чувств Авроры и избежать потенциальных конфликтов в случае развода. Адвокат подчеркнул, что брачный договор является разумным решением для пар с неравными позициями в обществе, поскольку он предотвратит длительные судебные процессы и споры о разделе имущества.

«Григорию Лепсу стоит подписать брачный договор, тогда истинные чувства проявятся в полной мере. Я всегда говорил, брачный договор — это хороший выход из ситуации, когда возраст и положение в обществе слишком разные. В данном случае холодный разум лучше, чем долгий развод и раздел имущества. Стоит подумать, чтобы не попасть в авантюру», — отметил Алёшкин.

Поводом для рекомендации стали продолжающиеся сомнения фанатов в искренности молодой избранницы Лепса, несмотря на активную демонстрацию отношений в соцсетях. Алёшкин также сослался на прошлый опыт певца: в 2021 году Лепс избежал публичного раздела имущества при разводе с Анной Шаплыковой после 20 лет брака, передав ей ювелирный бизнес и часть активов.