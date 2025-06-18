В Госдуме раскрыли детали подготовки к третьему раунду переговоров с Украиной
Депутат Журова: Россия и Украина готовят списки для обмена к новым переговорам
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Россия и Украина, вероятно, готовят списки для обмена пленными перед третьим раундом переговоров по урегулированию конфликта. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий считает, что списки необходимо готовить обеим сторонам, так как любой раунд переговоров должен чем-то завершаться.
«Думаю, что в таком режиме документальном готовят обмены. И эти списки нужно всегда подготовить и одной стороне, и другой стороне, потому что всё равно любой раунд переговоров должен чем-то заканчиваться», — сказала Журова, отметив, что третий раунд переговоров, скорее всего, состоится в июле.
Напомним, первый раунд переговоров прошёл 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе диалога была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Также стороны обменялись меморандумами со своими позициями по урегулированию конфликта.