В Госдуме раскрыли детали подготовки к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия и Украина, вероятно, готовят списки для обмена пленными перед третьим раундом переговоров по урегулированию конфликта. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий считает, что списки необходимо готовить обеим сторонам, так как любой раунд переговоров должен чем-то завершаться.

«Думаю, что в таком режиме документальном готовят обмены. И эти списки нужно всегда подготовить и одной стороне, и другой стороне, потому что всё равно любой раунд переговоров должен чем-то заканчиваться», — сказала Журова, отметив, что третий раунд переговоров, скорее всего, состоится в июле.