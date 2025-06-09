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Регион
9 июня, 10:09

В Кремле ответили на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной

Песков: Пока нет понимания о новом раунде переговоров с Киевом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пока нет точного понимания насчёт нового раунда переговоров с Украиной, однако речь об этом должна зайти. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь, по идее, должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных каких-то пониманий на этот счет нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Так Песков ответил на вопрос, даст ли Москва ответ на украинский меморандум в письменном виде, или потребуется новая встреча делегаций.

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Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также стороны обменялись пакетами документов, содержащих предложения по разрешению конфликта. Российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.

Александр Юнашев
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