В Кремле ответили на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной

Пока нет точного понимания насчёт нового раунда переговоров с Украиной, однако речь об этом должна зайти. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь, по идее, должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных каких-то пониманий на этот счет нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.