МИД обвинил Зеленского в кощунстве за отказ от тел 6000 солдат, в чьей крови он замарал руки
Мирошник назвал кощунством отказ Зеленского забрать тела солдат ВСУ из России
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Владимир Зеленский отказывается забирать тела погибших украинских солдат, совершая кощунство в отношении тех, кого он обрёк на верную смерть своими безумными политическими решениями. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».
«Украине осталось принять на своей территории останки людей, которых режим Зеленского, его окружение с подачи Запада отправили умирать. И здесь очень важный психологический момент, потому что Зеленский отказывается принять тела тех, кого он обрёк на смерть», — пояснил он.
По его словам, это настоящее кощунство, начиная от насильственной мобилизации на Украине до отказа принимать останки бойцов ВСУ. Мирошник уверен, что речь идёт о «катастрофической деградации с моральной точки зрения да и правовой тоже» во властных украинских структурах. Сегодня Украина продолжает затягивать выполнение всех договорённостей, которые оговаривались на встрече в Стамбуле. При это Киев даёт невнятные объяснения своим решениям, устраивая «жесточайшее кощунство» в отношении чувств простых украинцев, лишившихся близких в боевых действиях, добавил Мирошник.
Напомним, передача тел планировалась на 7 июня, но украинская сторона не пришла за своими погибшими. В МИД РФ назвали это неуважением киевских властей к своему народу. Всего планировалось отдать Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ. 8 июня Киев предложил перенести дату обмена телами на следующую неделю. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал украинцев выйти на улицы и добиться отставки Зеленского за отказ возвращать умерших солдат на родину.