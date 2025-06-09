Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 07:36

МИД обвинил Зеленского в кощунстве за отказ от тел 6000 солдат, в чьей крови он замарал руки

Мирошник назвал кощунством отказ Зеленского забрать тела солдат ВСУ из России

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский отказывается забирать тела погибших украинских солдат, совершая кощунство в отношении тех, кого он обрёк на верную смерть своими безумными политическими решениями. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».

«Украине осталось принять на своей территории останки людей, которых режим Зеленского, его окружение с подачи Запада отправили умирать. И здесь очень важный психологический момент, потому что Зеленский отказывается принять тела тех, кого он обрёк на смерть», — пояснил он.

По его словам, это настоящее кощунство, начиная от насильственной мобилизации на Украине до отказа принимать останки бойцов ВСУ. Мирошник уверен, что речь идёт о «катастрофической деградации с моральной точки зрения да и правовой тоже» во властных украинских структурах. Сегодня Украина продолжает затягивать выполнение всех договорённостей, которые оговаривались на встрече в Стамбуле. При это Киев даёт невнятные объяснения своим решениям, устраивая «жесточайшее кощунство» в отношении чувств простых украинцев, лишившихся близких в боевых действиях, добавил Мирошник.

«‎Никто не знает»: Итальянец осмотрел четыре фуры с ненужными телами ВСУшников и разоблачил Киев
«‎Никто не знает»: Итальянец осмотрел четыре фуры с ненужными телами ВСУшников и разоблачил Киев

Напомним, передача тел планировалась на 7 июня, но украинская сторона не пришла за своими погибшими. В МИД РФ назвали это неуважением киевских властей к своему народу. Всего планировалось отдать Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ. 8 июня Киев предложил перенести дату обмена телами на следующую неделю. Депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал украинцев выйти на улицы и добиться отставки Зеленского за отказ возвращать умерших солдат на родину.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar