Владимир Зеленский отказывается забирать тела погибших украинских солдат, совершая кощунство в отношении тех, кого он обрёк на верную смерть своими безумными политическими решениями. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьёв Live».

«Украине осталось принять на своей территории останки людей, которых режим Зеленского, его окружение с подачи Запада отправили умирать. И здесь очень важный психологический момент, потому что Зеленский отказывается принять тела тех, кого он обрёк на смерть», — пояснил он.