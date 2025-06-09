Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 05:26

«‎Никто не знает»: Итальянец осмотрел четыре фуры с ненужными телами ВСУшников и разоблачил Киев

Журналист Лучиди: В Италии не знают об отказе Киева забрать тела своих военных

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

В Италии не в курсе отказа властей Украины забрать 6000 тел своих погибших в бою солдат, которые Россия согласилась передать во время переговоров в Стамбуле. Об этом рассказал шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди после осмотра рефрижераторов с останками украинских бойцов у границы в Брянской области.

«В данный момент выплата компенсаций за 6 000 погибших одновременно обошлась бы Киеву более чем в $2 млрд. Это могло бы стать серьёзным ударом по хрупкой украинской экономике», — высказался журналист о причине действий Киева.

Он объяснил, что в Италии никто не знает об этой истории. Лучиди выразил надежду на то, что его репортаж с места событий помог прояснить ситуацию.

Напомним, передача тел была запланирована 7 июня, но украинская сторона не явилась за своими погибшими. В МИД РФ сочли это неуважением киевского режима к собственному народу. Накануне наконец-то последовали объяснения Киева: там заявили о переносе передачи тел на следующую неделю и пожаловались на информационное давление. Жуткая картина с застрявшими на границе телами 1000 ВСУшников поразила иностранных журналистов. Голландская активистка назвала это преступлением Киева.

«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ
«Заройте их под забором!» Шарий выдал жуткую причину отказа Киева забирать тела 6000 бойцов ВСУ
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar