«Никто не знает»: Итальянец осмотрел четыре фуры с ненужными телами ВСУшников и разоблачил Киев
Журналист Лучиди: В Италии не знают об отказе Киева забрать тела своих военных
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В Италии не в курсе отказа властей Украины забрать 6000 тел своих погибших в бою солдат, которые Россия согласилась передать во время переговоров в Стамбуле. Об этом рассказал шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди после осмотра рефрижераторов с останками украинских бойцов у границы в Брянской области.
«В данный момент выплата компенсаций за 6 000 погибших одновременно обошлась бы Киеву более чем в $2 млрд. Это могло бы стать серьёзным ударом по хрупкой украинской экономике», — высказался журналист о причине действий Киева.
Он объяснил, что в Италии никто не знает об этой истории. Лучиди выразил надежду на то, что его репортаж с места событий помог прояснить ситуацию.
Напомним, передача тел была запланирована 7 июня, но украинская сторона не явилась за своими погибшими. В МИД РФ сочли это неуважением киевского режима к собственному народу. Накануне наконец-то последовали объяснения Киева: там заявили о переносе передачи тел на следующую неделю и пожаловались на информационное давление. Жуткая картина с застрявшими на границе телами 1000 ВСУшников поразила иностранных журналистов. Голландская активистка назвала это преступлением Киева.