ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 11:57

В Кишинёве по требованию Киева убрали российский флаг с конгресса виноделия

Организаторы конгресса по виноделию в Молдавии убрали флаг РФ из-за Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

По требованию украинской стороны на 46-м Всемирном конгрессе виноделия в Молдавии был убран российский флаг. Как объяснила министр сельского хозяйства страны Людмила Катлабуга, это решение позволило избежать ухода украинской делегации с форума, что стало возможным благодаря совместным усилиям профильного министерства и Национального офиса по виноградарству.

Катлабуга добавила, что российский триколор был размещён на конгрессе по международному протоколу, а убрали его ради сохранения дипломатического баланса.

«Выставление флага было предусмотрено внутренним протоколом Международной организации вина и виноградарства. Мы хотим, чтобы этот конгресс оставался аполитичным мероприятием, направленным на обмен знаниями и передовым опытом в мировом винодельческом секторе», — заявила глава Минсельхоза Молдавии.

Владимир Кучеренко из украинской делегации сообщил в соцсетях, что посольство страны рекомендовало им покинуть форум. Тем не менее, после того как всю российскую символику и информационные материалы убрали с площадки, представители Киева остались.

В Кракове мужчина сорвал флаг Украины и заменил его на польский
В Кракове мужчина сорвал флаг Украины и заменил его на польский

Ранее стало известно, что работник Volkswagen Slovakia был уволен после того, как снял радужный флаг перед предприятием. Работяга подчеркнул, что, хотя он и дружит с гомосексуалами* и не испытывает к ним предвзятости, его действия были вызваны несогласием с политической идеологией ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Молдавия
  • Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar