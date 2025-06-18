По требованию украинской стороны на 46-м Всемирном конгрессе виноделия в Молдавии был убран российский флаг. Как объяснила министр сельского хозяйства страны Людмила Катлабуга, это решение позволило избежать ухода украинской делегации с форума, что стало возможным благодаря совместным усилиям профильного министерства и Национального офиса по виноградарству.

Катлабуга добавила, что российский триколор был размещён на конгрессе по международному протоколу, а убрали его ради сохранения дипломатического баланса.

«Выставление флага было предусмотрено внутренним протоколом Международной организации вина и виноградарства. Мы хотим, чтобы этот конгресс оставался аполитичным мероприятием, направленным на обмен знаниями и передовым опытом в мировом винодельческом секторе», — заявила глава Минсельхоза Молдавии.

Владимир Кучеренко из украинской делегации сообщил в соцсетях, что посольство страны рекомендовало им покинуть форум. Тем не менее, после того как всю российскую символику и информационные материалы убрали с площадки, представители Киева остались.

Ранее стало известно, что работник Volkswagen Slovakia был уволен после того, как снял радужный флаг перед предприятием. Работяга подчеркнул, что, хотя он и дружит с гомосексуалами* и не испытывает к ним предвзятости, его действия были вызваны несогласием с политической идеологией ЛГБТ*.