«Их тянет к нам»: Александр Буйнов раскрыл, как в Европе относятся к русским
Певец Буйнов: Простые жители Европы доброжелательно относятся к россиянам
Певец Александр Буйнов. Обложка © Telegram / Александр Буйнов
Простые жители Европы доброжелательно относятся к россиянам, несмотря на позицию политических элит. Такое мнение выразил народный артист России Александр Буйнов.
Буйнов рассказал, как к русским относятся европейцы. Видео © 5-tv.ru
Буйнов привёл в пример свою знакомую с греческими корнями, которая много лет живёт в Италии, воспитывает двоих детей и активно пропагандирует там русскую культуру. Он уточнил, что её дети изучают русский язык, а семья отмечает российские праздники, включая День Победы и Новый год. Певец подчеркнул, что вся Европа хорошо относится к россиянам, назвав при этом гнилой европейскую политическую верхушку.
Ранее Буйнов заявил, что не всем российским артистам, перебравшимся на Запад, удалось адаптироваться к новой культурной среде. Не сумев реализовать себя в творчестве, они были вынуждены сменить род деятельности. По его словам, некоторые нашли применение своим знаниям в лингвистике, другие же столкнулись с менее престижной работой, например, торговлей книгами.