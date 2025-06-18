Простые жители Европы доброжелательно относятся к россиянам, несмотря на позицию политических элит. Такое мнение выразил народный артист России Александр Буйнов.

Буйнов рассказал, как к русским относятся европейцы. Видео © 5-tv.ru

«Их тянет к нам», — отметил артист в беседе с Пятым каналом.

Буйнов привёл в пример свою знакомую с греческими корнями, которая много лет живёт в Италии, воспитывает двоих детей и активно пропагандирует там русскую культуру. Он уточнил, что её дети изучают русский язык, а семья отмечает российские праздники, включая День Победы и Новый год. Певец подчеркнул, что вся Европа хорошо относится к россиянам, назвав при этом гнилой европейскую политическую верхушку.