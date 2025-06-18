В Словакии хотели задержать экс-министра обороны Надя, но оказалось, что он в Канаде
Denník N: Полиция Словакии пыталась задержать экс-министра обороны Надя
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В Словакии разразился скандал, связанный с экс-министром обороны Ярославом Надем, который в настоящее время находится в Канаде. Как сообщает местное издание Denník N, правоохранительные органы страны пытались задержать бывшего главу МИД, однако его не оказалось по месту жительства.
По предварительным данным, задержание Надя может быть связано с его ролью в поставках боеприпасов Украине. В рамках оперативных мероприятий словацкая полиция уже задержала бывшего руководителя госкомпании Konštrukta Defense, которая занимается производством оборонной продукции. Также в поле зрения правоохранительных органов попал один из бывших сотрудников министерства обороны Словакии.
Ситуация вокруг Ярослава Надя обострилась после того, как в июне 2024 года стало известно о намерении госсекретаря министерства обороны Словакии Игоря Мелихера подать судебный иск. Он обвиняет экс-министра в незаконной передаче Украине истребителей МиГ-29. Мелихер утверждает, что экспертиза, на которую ссылался Надь для обоснования этой передачи, «явно не существует».
Ранее полиция Словакии задержала дилера с партией кокаина на миллион евро. Задержание произошло на пограничном переходе с Австрией. Силовики нашли у подозреваемого более девяти килограммов наркотика.