«Ничего криминального»: Глушаков поддержал совмещение постов Карпиным

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал Life.ru громкий футбольный переход этого лета — назначение Валерия Карпина главным тренером «Динамо». Он не видит проблемы в том, что Карпин продолжит совмещать эту работу с постом наставника национальной сборной.

Глушаков поддержал совмещение постов Карпиным. Видео © Life.ru

По словам Глушакова, Карпин уже успешно работал в таком режиме в «Ростове», и это не мешало ему держать уровень. Однако, как подчеркнул спортсмен, ситуация может измениться, если сборную допустят к международным турнирам — тогда тренеру придётся адаптироваться под новый график и серьёзных соперников.

«Здесь никаких проблем не должно быть, ничего криминального. Однако, когда мы вернёмся на международный уровень, там уже будет видно», — отметил Глушаков.