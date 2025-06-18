«Ничего криминального»: Глушаков поддержал совмещение постов Карпиным
Бывший игрок сборной России Глушаков поддержал совмещение постов Карпиным
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков на полях Петербургского международного экономического форума прокомментировал Life.ru громкий футбольный переход этого лета — назначение Валерия Карпина главным тренером «Динамо». Он не видит проблемы в том, что Карпин продолжит совмещать эту работу с постом наставника национальной сборной.
Глушаков поддержал совмещение постов Карпиным. Видео © Life.ru
По словам Глушакова, Карпин уже успешно работал в таком режиме в «Ростове», и это не мешало ему держать уровень. Однако, как подчеркнул спортсмен, ситуация может измениться, если сборную допустят к международным турнирам — тогда тренеру придётся адаптироваться под новый график и серьёзных соперников.
«Здесь никаких проблем не должно быть, ничего криминального. Однако, когда мы вернёмся на международный уровень, там уже будет видно», — отметил Глушаков.
Напомним, ранее стало известно, что бывший игрок и тренер «Спартака», а ныне наставник сборной России Валерий Карпин возглавил московское «Динамо». В прошлом сезоне он тренировал «Ростов».
Обложка © РИА Новости / Александр Вильф