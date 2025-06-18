Украине не нашлось места в итоговом заявлении саммита НАТО

Итоговое заявление саммита НАТО будет включать в себя антироссийскую формулировку, однако данные о «необратимости» курса Украины на вступление в альянс в нём отсутствует. Газета Times сообщает, что коммюнике, выпущенное по завершении саммита, будет содержать критику в адрес России.

«Но в (тексте. — Прим. Life.ru) не будут повторяться предыдущие заявления о том, что у Украины «необратимый» путь к членству в НАТО», — пишет газета.