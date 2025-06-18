ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 13:12

Украине не нашлось места в итоговом заявлении саммита НАТО

Times: В итоговом заявлении саммита НАТО нет слов о членстве Украины в альянсе

Обложка © Times: в итоговом заявлении саммита НАТО нет слов о необратимом членстве Украины

Обложка © Times: в итоговом заявлении саммита НАТО нет слов о необратимом членстве Украины

Итоговое заявление саммита НАТО будет включать в себя антироссийскую формулировку, однако данные о «необратимости» курса Украины на вступление в альянс в нём отсутствует. Газета Times сообщает, что коммюнике, выпущенное по завершении саммита, будет содержать критику в адрес России.

«Но в (тексте. — Прим. Life.ru) не будут повторяться предыдущие заявления о том, что у Украины «необратимый» путь к членству в НАТО», — пишет газета.

Разрешили только поужинать: Зеленского не позвали на ключевые мероприятия саммита НАТО
Разрешили только поужинать: Зеленского не позвали на ключевые мероприятия саммита НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что Украина получила официальное приглашение на саммит. Он отметил, что контактная группа по поддержке Киева уже провела встречу, а перед саммитом запланировано заседание Совета НАТО-Украина с участием министров обороны. Рютте подчеркнул, что подобные механизмы сотрудничества будут продолжены и в будущем.

Наталья Афонина
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar