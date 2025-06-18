В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета
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В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета, сообщили местные власти. Ограничения, введённые 12 июня в целях безопасности жителей региона, были сняты. Теперь граждане могут пользоваться мобильным интернетом без каких-либо ограничений.
«Официально: в Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета. <...> По данным операторов сотовой связи, мобильный интернет работает без ограничений», — рассказали в информационном центре Правительства Тюменской области.
Напомним, что использование мобильного интернета временно было приостановлено в 16 российских регионах. Такие ограничения связаны с ростом угроз со стороны беспилотников. Остановка передачи данных позволяет затруднить координацию противника, а также повышает эффективность мер по противодействию дронам.