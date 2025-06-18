ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 12:58

В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета, сообщили местные власти. Ограничения, введённые 12 июня в целях безопасности жителей региона, были сняты. Теперь граждане могут пользоваться мобильным интернетом без каких-либо ограничений.

«Официально: в Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета. <...> По данным операторов сотовой связи, мобильный интернет работает без ограничений», рассказали в информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Псковской области объяснил сбои в работе мобильного интернета в регионе
Губернатор Псковской области объяснил сбои в работе мобильного интернета в регионе

Напомним, что использование мобильного интернета временно было приостановлено в 16 российских регионах. Такие ограничения связаны с ростом угроз со стороны беспилотников. Остановка передачи данных позволяет затруднить координацию противника, а также повышает эффективность мер по противодействию дронам.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar