В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета, сообщили местные власти. Ограничения, введённые 12 июня в целях безопасности жителей региона, были сняты. Теперь граждане могут пользоваться мобильным интернетом без каких-либо ограничений.

«Официально: в Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета. <...> По данным операторов сотовой связи, мобильный интернет работает без ограничений», — рассказали в информационном центре Правительства Тюменской области.