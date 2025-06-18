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18 июня, 13:06

Силиконовая грудь спасла жизнь женщины, которую 22 раза ударили ножом

SCMP: Жительница Китая выжила после 22 ударов ножом благодаря грудным имплантам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mitch Saint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mitch Saint

Женщина из Китая смогла выжить после нападение с ножом благодаря своим грудным имплантам. О невероятной истории спасения сообщает South China Morning Post.

Всё произошло 22 мая в Ханчжоу, когда 30-летняя пострадавшая, направляясь к своей машине на стоянке торгового центра, столкнулась с вооружённым злоумышленником. Тот забрался на переднее сиденье её автомобиля и, приставив нож к телу, начал угрожать. Отчаянные попытки женщины позвать на помощь оказались напрасными — никто не откликнулся.

После этого преступник заставил жертву покинуть парковку, диктуя дальнейший путь. Также нападавший узнал, сколько денег есть на её банковском счету и потребовал, чтобы женщина одолжила определённую сумму у друзей и передала ему. При этом китаянка сумела отправить сообщение своему молодому человеку. Тот немедленно обратился в полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, преступник внезапно напал на свою заложницу нанёс ей 22 ранения в грудную клетку, после чего причинил травмы и себе. Спасти его не удалось. Пострадавшая же чудом выжила благодаря наличию грудных имплантов.

Россиянин с ножом ворвался в магазин и потребовал отдать ему выручку
Россиянин с ножом ворвался в магазин и потребовал отдать ему выручку

Ранее сообщалось, что на территории одного из берлинских парков было совершено нападение на 51-летнего гражданина Украины, который в тот момент выгуливал своего питомца. Двое неизвестных, услышав украинскую речь, поинтересовались его национальностью. После этого один из злоумышленников нанёс мужчине ножевое ранение в область живота.

Ольга Сливченко
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