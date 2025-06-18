Силиконовая грудь спасла жизнь женщины, которую 22 раза ударили ножом

Женщина из Китая смогла выжить после нападение с ножом благодаря своим грудным имплантам. О невероятной истории спасения сообщает South China Morning Post.

Всё произошло 22 мая в Ханчжоу, когда 30-летняя пострадавшая, направляясь к своей машине на стоянке торгового центра, столкнулась с вооружённым злоумышленником. Тот забрался на переднее сиденье её автомобиля и, приставив нож к телу, начал угрожать. Отчаянные попытки женщины позвать на помощь оказались напрасными — никто не откликнулся.

После этого преступник заставил жертву покинуть парковку, диктуя дальнейший путь. Также нападавший узнал, сколько денег есть на её банковском счету и потребовал, чтобы женщина одолжила определённую сумму у друзей и передала ему. При этом китаянка сумела отправить сообщение своему молодому человеку. Тот немедленно обратился в полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, преступник внезапно напал на свою заложницу нанёс ей 22 ранения в грудную клетку, после чего причинил травмы и себе. Спасти его не удалось. Пострадавшая же чудом выжила благодаря наличию грудных имплантов.