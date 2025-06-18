Мужчина принял приятеля за оборотня и попытался вогнать ему кол в сердце
В США мужчина пытался вбить в сердце знакомого деревянный кол
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В городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, полиция арестовала 24-летнего Хосе Мануэля Переса, который посчитал своего приятеля оборотнем и накинулся на него с деревянным колом, пытаясь воткнуть его прямо в сердце. Об этом сообщает Fox13.
Согласно показаниям очевидцев, Перес отдыхал со своим знакомым в местном кафе. В какой-то момент американец потерялся в своих мыслях и стал нападать на друга. Молодой человек решил избавиться от жертвы с помощью деревянного кола с гвоздём. Пострадавшему чудом удалось избежать серьёзных травм и скрыться.
Перес был оперативно задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре у него нашли рюкзак, принадлежавший потерпевшему, а также несколько камней. Мотивом нападения, по словам американца, послужило убеждение в том, что его знакомый является «волком-оборотнем». Наличие камней агрессор объяснил страхом перед этими существами.
В настоящее время молодой человек находится под стражей без возможности внесения залога.
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