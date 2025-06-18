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18 июня, 13:45

Мужчина принял приятеля за оборотня и попытался вогнать ему кол в сердце

В США мужчина пытался вбить в сердце знакомого деревянный кол

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, полиция арестовала 24-летнего Хосе Мануэля Переса, который посчитал своего приятеля оборотнем и накинулся на него с деревянным колом, пытаясь воткнуть его прямо в сердце. Об этом сообщает Fox13.

Согласно показаниям очевидцев, Перес отдыхал со своим знакомым в местном кафе. В какой-то момент американец потерялся в своих мыслях и стал нападать на друга. Молодой человек решил избавиться от жертвы с помощью деревянного кола с гвоздём. Пострадавшему чудом удалось избежать серьёзных травм и скрыться.

Перес был оперативно задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре у него нашли рюкзак, принадлежавший потерпевшему, а также несколько камней. Мотивом нападения, по словам американца, послужило убеждение в том, что его знакомый является «волком-оборотнем». Наличие камней агрессор объяснил страхом перед этими существами.

В настоящее время молодой человек находится под стражей без возможности внесения залога.

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Ранее сообщалось, что в Миннесоте задержан мужчина, подозреваемый в убийстве депутата-демократа Мелиссы Хортман и её мужа Марка. По информации правоохранительных органов, преступник застрелил Хортман и её супруга в ночь на 14 июня.

Алиса Хуссаин
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