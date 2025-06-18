Свои не выдержали: Раскрыт источник координат для удара по полигону ВСУ в Новомосковске

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что украинские военнопленные стали ключевым источником координат для удара по 239-му общевойсковому полигону в Новомосковске Днепропетровской области. По его словам, большинство из тех, кто сдался в плен на западе ДНР, ранее проходили обучение именно на этом объекте.

«Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР. Большая часть сдавшихся как раз проходили учебку на этом полигоне. От них же пошла информация о личном составе», — сказал Кимаковский.

Именно от них поступила информация не только о расположении полигона, но и о численности личного состава, что позволило нанести эффективный удар по украинской инфраструктуре подготовки.