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18 июня, 13:38

Свои не выдержали: Раскрыт источник координат для удара по полигону ВСУ в Новомосковске

Кимаковский: Украинские военнопленные указали цели для атаки по объекту ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что украинские военнопленные стали ключевым источником координат для удара по 239-му общевойсковому полигону в Новомосковске Днепропетровской области. По его словам, большинство из тех, кто сдался в плен на западе ДНР, ранее проходили обучение именно на этом объекте.

«Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР. Большая часть сдавшихся как раз проходили учебку на этом полигоне. От них же пошла информация о личном составе», — сказал Кимаковский.

Именно от них поступила информация не только о расположении полигона, но и о численности личного состава, что позволило нанести эффективный удар по украинской инфраструктуре подготовки.

Выведенный из Комара взвод ВСУ уничтожен ударом авиабомбы
Выведенный из Комара взвод ВСУ уничтожен ударом авиабомбы

После удара украинское командование перебросило военнослужащих на Яворовский полигон во Львовской области. Там бойцов разместили в полевых палатках, каждая из которых вмещает десятки человек. По данным военкоров, используемые укрытия отличаются низким уровнем безопасности из-за конструкции и материалов.

Милена Скрипальщикова
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