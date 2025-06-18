«Идёт борьба с ракетами и круассанами»: Максим Виторган рассказал об утренней бомбёжке в Израиле
Максим Виторган посоветовал после бомбёжки Израиля купить себе круассан
Максим Виторган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan
Актёр Максим Виторган рассказал подписчикам об обстановке в Израиле. В своём видео он сообщил о новой привычке, которую приобрёл в последнее время. Виторган после выхода из бомбоубежища каждое утро первым делом покупает свежую выпечку, в частности круассаны, и призвал всех, кто находится в аналогичной ситуации, делать то же самое.
Максим Виторган рассказал об утренних бомбёжках. Видео © Telegram/ Виторган Максим
«Первое правило утреннего бомбоубежища: тревога закончилась, вышел из бомбоубежища — пойди и купи себе свежий круассан, порадуй себя. Всем доброе утро. <...> В общем, идёт борьба с ракетами и круассанами», — рассказал об обстановке в Израиле Виторган.
Ранее русскоязычная жительница Израиля сняла последствия ракетного удара Ирана. Она запечатлела разрушительные последствия ночной атаки на свой дом и близлежащие здания. На кадрах видно, что несколько многоэтажек, оказавшихся в непосредственной близости от взрывов, практически уничтожены.