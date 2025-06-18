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18 июня, 13:51

«Идёт борьба с ракетами и круассанами»: Максим Виторган рассказал об утренней бомбёжке в Израиле

Максим Виторган посоветовал после бомбёжки Израиля купить себе круассан

Максим Виторган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan

Максим Виторган. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan

Актёр Максим Виторган рассказал подписчикам об обстановке в Израиле. В своём видео он сообщил о новой привычке, которую приобрёл в последнее время. Виторган после выхода из бомбоубежища каждое утро первым делом покупает свежую выпечку, в частности круассаны, и призвал всех, кто находится в аналогичной ситуации, делать то же самое.

Максим Виторган рассказал об утренних бомбёжках. Видео © Telegram/ Виторган Максим

«Первое правило утреннего бомбоубежища: тревога закончилась, вышел из бомбоубежища — пойди и купи себе свежий круассан, порадуй себя. Всем доброе утро. <...> В общем, идёт борьба с ракетами и круассанами», — рассказал об обстановке в Израиле Виторган.

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Ранее русскоязычная жительница Израиля сняла последствия ракетного удара Ирана. Она запечатлела разрушительные последствия ночной атаки на свой дом и близлежащие здания. На кадрах видно, что несколько многоэтажек, оказавшихся в непосредственной близости от взрывов, практически уничтожены.

Полина Никифорова
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