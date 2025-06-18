«Идёт борьба с ракетами и круассанами»: Максим Виторган рассказал об утренней бомбёжке в Израиле

Актёр Максим Виторган рассказал подписчикам об обстановке в Израиле. В своём видео он сообщил о новой привычке, которую приобрёл в последнее время. Виторган после выхода из бомбоубежища каждое утро первым делом покупает свежую выпечку, в частности круассаны, и призвал всех, кто находится в аналогичной ситуации, делать то же самое.

Максим Виторган рассказал об утренних бомбёжках. Видео © Telegram/ Виторган Максим

«Первое правило утреннего бомбоубежища: тревога закончилась, вышел из бомбоубежища — пойди и купи себе свежий круассан, порадуй себя. Всем доброе утро. <...> В общем, идёт борьба с ракетами и круассанами», — рассказал об обстановке в Израиле Виторган.