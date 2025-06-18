Человеческий череп и кости нашли у школы в Петербурге

В Санкт-Петерубрге при проведении земляных работ на глубине около двух метров обнаружены остатки деревянного ящика с человеческим черепом и фрагментами костей. Всё произошло около школы на улице Вавилова в районе Колпино, сообщает региональный СК.

«По данному факту следственным отделом по Колпинскому району организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, костные останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления принадлежности пола человека, возраста, а также давности нахождения останков в грунте.