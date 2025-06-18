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18 июня, 13:56

Человеческий череп и кости нашли у школы в Петербурге

СК: В Петербурге нашли ящик с черепом и костями при проведении земляных работ

В Петербурге обнаружены костные останки человека. Обложка © Telegram / Питерский Следком

В Петербурге обнаружены костные останки человека. Обложка © Telegram / Питерский Следком

В Санкт-Петерубрге при проведении земляных работ на глубине около двух метров обнаружены остатки деревянного ящика с человеческим черепом и фрагментами костей. Всё произошло около школы на улице Вавилова в районе Колпино, сообщает региональный СК.

«По данному факту следственным отделом по Колпинскому району организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, костные останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления принадлежности пола человека, возраста, а также давности нахождения останков в грунте.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Новосибирске было найдено расчленённое тело женщины. Оказалось, что убийца, совершивший данное жестокое преступление, зарезал свою знакомую во время пьяных посиделок, после чего расчленил её тело и отнёс часть останков на свалку.

Наталья Афонина
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