Человеческий череп и кости нашли у школы в Петербурге
СК: В Петербурге нашли ящик с черепом и костями при проведении земляных работ
В Петербурге обнаружены костные останки человека. Обложка © Telegram / Питерский Следком
В Санкт-Петерубрге при проведении земляных работ на глубине около двух метров обнаружены остатки деревянного ящика с человеческим черепом и фрагментами костей. Всё произошло около школы на улице Вавилова в районе Колпино, сообщает региональный СК.
«По данному факту следственным отделом по Колпинскому району организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, костные останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления принадлежности пола человека, возраста, а также давности нахождения останков в грунте.
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