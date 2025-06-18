Политолог объяснил, почему визит Келлога к Лукашенко не изменит ситуацию на Украине

Соединённые Штаты попытаются склонить Россию к уступкам по украинскому вопросу через переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако эти усилия обречены на провал. Об этом «Абзацу» заявил доктор политических наук Александр Гусев, подчеркнув, что Минск не станет корректировать свою пророссийскую позицию или обсуждать невыгодные для Москвы сценарии урегулирования.

«Шансов у Келлога очень немного. Оценивая позицию американской администрации, можно сказать, что это абсолютно провальный путь. Лукашенко ни на какие уговоры [не пойдёт] и не станет говорить, что Россия должна чем-то пожертвовать [ради продолжения переговоров]», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Вашингтон будет добиваться лишь одного сценария — остановки российского наступления, на что президент России Владимир Путин не пойдёт.