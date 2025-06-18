ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 14:27

Военный эксперт усомнился в заявлении КСИР о полном контроле над небом Израиля

Полковник Тимошенко: Заявление КСИР о контроле неба Израиля вызывает сомнения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Военный эксперт Михаил Тимошенко поставил под сомнение заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Об этом полковник заявил в интервью «Ридусу», прокомментировав недавние притязания иранских военных.

«Скорее всего, слова КСИР носят агитационный характер и являются элементом информационной войны. Понятно, что израильская система ПВО «Железный купол» вполне пробиваема. Но заявление о полном контроле над небом Израиля вызывает сомнения», — указал Тимошенко.

По его словам, следует посадить автора данного заявления рядом и выяснить у него, что он подразумевал под своими словами.

КСИР заявил, что взломал ПВО Израиля и заставил атаковать друг друга
КСИР заявил, что взломал ПВО Израиля и заставил атаковать друг друга

Напомним, ранее ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвали жителей одного из районов Тель-Авива эвакуироваться. Сегодня ночью военная авиация Израиля атаковала Тегеран.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar