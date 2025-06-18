Военный эксперт усомнился в заявлении КСИР о полном контроле над небом Израиля

Военный эксперт Михаил Тимошенко поставил под сомнение заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Об этом полковник заявил в интервью «Ридусу», прокомментировав недавние притязания иранских военных.

По его словам, следует посадить автора данного заявления рядом и выяснить у него, что он подразумевал под своими словами.