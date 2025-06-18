Военный эксперт усомнился в заявлении КСИР о полном контроле над небом Израиля
Полковник Тимошенко: Заявление КСИР о контроле неба Израиля вызывает сомнения
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Военный эксперт Михаил Тимошенко поставил под сомнение заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Об этом полковник заявил в интервью «Ридусу», прокомментировав недавние притязания иранских военных.
«Скорее всего, слова КСИР носят агитационный характер и являются элементом информационной войны. Понятно, что израильская система ПВО «Железный купол» вполне пробиваема. Но заявление о полном контроле над небом Израиля вызывает сомнения», — указал Тимошенко.
По его словам, следует посадить автора данного заявления рядом и выяснить у него, что он подразумевал под своими словами.
Напомним, ранее ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвали жителей одного из районов Тель-Авива эвакуироваться. Сегодня ночью военная авиация Израиля атаковала Тегеран.