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18 июня, 14:44

«Ситуация критическая»: Нарышкин рассказал о положении дел на Ближнем Востоке

Нарышкин заявил, что ситуация между Ираном и Израилем является критической

Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru

Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru

Ситуация между Израилем и Ираном достигла критической точки, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР РФ) Сергей Нарышкин. В своих комментариях он подчеркнул, что текущие события требуют особого внимания и дипломатических усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

«Ситуация критическая», — сказал Нарышкин журналистам.

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Нарышкин отметил, что Россия поддерживает контакты как с представителями Израиля, так и с Ирана, а также с их специальными разведывательными службами. Это взаимодействие направлено на поиск путей для деэскалации напряжённости и предотвращения возможных военных действий.

Полина Никифорова
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