«Ситуация критическая»: Нарышкин рассказал о положении дел на Ближнем Востоке

Ситуация между Израилем и Ираном достигла критической точки, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР РФ) Сергей Нарышкин. В своих комментариях он подчеркнул, что текущие события требуют особого внимания и дипломатических усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Нарышкин отметил, что Россия поддерживает контакты как с представителями Израиля, так и с Ирана, а также с их специальными разведывательными службами. Это взаимодействие направлено на поиск путей для деэскалации напряжённости и предотвращения возможных военных действий.