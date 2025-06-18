«Ситуация критическая»: Нарышкин рассказал о положении дел на Ближнем Востоке
Нарышкин заявил, что ситуация между Ираном и Израилем является критической
Сергей Нарышкин. Обложка © Кremlin.ru
Ситуация между Израилем и Ираном достигла критической точки, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР РФ) Сергей Нарышкин. В своих комментариях он подчеркнул, что текущие события требуют особого внимания и дипломатических усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
«Ситуация критическая», — сказал Нарышкин журналистам.
Нарышкин отметил, что Россия поддерживает контакты как с представителями Израиля, так и с Ирана, а также с их специальными разведывательными службами. Это взаимодействие направлено на поиск путей для деэскалации напряжённости и предотвращения возможных военных действий.