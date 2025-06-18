Нарышкин: Россия поддерживает контакты с разведслужбами Ирана и Израиля

Россия активно поддерживает контакты с представителями разведывательных служб Ирана и Израиля в свете текущей напряжённости между этими двумя странами. Об этом сообщил журналистам директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

«Мы в контакте с представителями и одной, и другой стороны конфликта — с представителями соответствующих специальных разведывательных служб и Ирана, и Израиля», — заявил Нарышкин.