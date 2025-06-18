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18 июня, 12:11

Нарышкин: Россия поддерживает контакты с разведслужбами Ирана и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OnePixelStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OnePixelStudio

Россия активно поддерживает контакты с представителями разведывательных служб Ирана и Израиля в свете текущей напряжённости между этими двумя странами. Об этом сообщил журналистам директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

«Мы в контакте с представителями и одной, и другой стороны конфликта — с представителями соответствующих специальных разведывательных служб и Ирана, и Израиля», — заявил Нарышкин.

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Напомним, что 13 июня после начала израильской военной операции против Ирана, Хаменеи обвинил Израиль в начале открытого конфликта с Исламской Республикой. Политолог-востоковед уверен, что даже успешная ликвидация Хаменеи не принесёт никому пользы. Политика Израиля на данный момент вызывает в мире сильное осуждение и противоречит общепринятым этическим стандартам.

Полина Никифорова
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