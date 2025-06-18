Стало известно, что будет с курсом рубля до конца июня

Основное влияние на курс рубля в ближайшие недели будет оказывать сальдо внешней торговли России. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сообщил эксперт Александр Шнейдерман.

По его словам, сохранение положительной разницы между экспортом и импортом на уровне около 10 миллиардов долларов по итогам июня будет означать умеренное давление на российскую валюту. Шнейдерман подчеркнул, что рынок уже отреагировал на сигналы Центробанка о возможном смягчении монетарной политики, когда ключевая ставка была снижена до 20%, что помогло избежать чрезмерного укрепления рубля. Он напомнил, что в конце месяца традиционно происходит период расчётов нефтяных экспортёров с государством, что увеличивает спрос на рубли.

«В то же время на валютном рынке сохраняется высокая степень неопределённости, которая может качнуть торговый коридор как вверх, так и вниз. В первую очередь это стоимость нефти. Нефтяные котировки ниже 75 долларов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. К противостоянию Ирана и Израиля подключился Йемен, а президент Трамп из Белого дома сыплет постами в соцсетях — пока безрезультатно. На фоне конфликтов растёт роль России как надёжного поставщика энергоресурсов», — отметил эксперт.

На текущей неделе, добавил Шнейдерман, стоит ожидать курса в диапазоне 77-81 рубль за доллар.