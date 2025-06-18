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18 июня, 14:53

Киев третий год подряд вошёл в топ-10 худших городов мира

The Economist: Киев вошёл в топ-10 городов с наихудшим качеством жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Киев третий год подряд попадает в десятку наименее пригодных для жизни городов мира. Об этом сообщил The Economist Intelligence Unit в свежем рейтинге глобальной комфортности. Основным фактором деградации условий для жизни аналитики называют продолжающийся военный конфликт, подрывающий уровень безопасности, разрушающий инфраструктуру и ограничивающий доступ к базовым услугам.

В списке столица Украины соседствует с Каракасом, Порт-Морсби, Хараре, Лагосом и Алжиром. В рейтинге учитывались показатели стабильности, медицинского обслуживания, образования, транспортной доступности и других параметров. Самым плохим для жизни был признан Дамаск.

Армия России наносит удары по военным объектам Киева, ряд районов города остался без света
Армия России наносит удары по военным объектам Киева, ряд районов города остался без света

Ранее Киев пережил одну из самых масштабных атак с начала конфликта. 17 июня российские силы нанесли удар по военным объектам в украинской столице и ряде других городов, задействовав сотни дронов «Герань» и ракет «Кинжал». Под огнём оказались и иностранные системы ПВО.

Милена Скрипальщикова
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