Киев третий год подряд вошёл в топ-10 худших городов мира

Киев третий год подряд попадает в десятку наименее пригодных для жизни городов мира. Об этом сообщил The Economist Intelligence Unit в свежем рейтинге глобальной комфортности. Основным фактором деградации условий для жизни аналитики называют продолжающийся военный конфликт, подрывающий уровень безопасности, разрушающий инфраструктуру и ограничивающий доступ к базовым услугам.

В списке столица Украины соседствует с Каракасом, Порт-Морсби, Хараре, Лагосом и Алжиром. В рейтинге учитывались показатели стабильности, медицинского обслуживания, образования, транспортной доступности и других параметров. Самым плохим для жизни был признан Дамаск.