Киев третий год подряд вошёл в топ-10 худших городов мира
The Economist: Киев вошёл в топ-10 городов с наихудшим качеством жизни
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Киев третий год подряд попадает в десятку наименее пригодных для жизни городов мира. Об этом сообщил The Economist Intelligence Unit в свежем рейтинге глобальной комфортности. Основным фактором деградации условий для жизни аналитики называют продолжающийся военный конфликт, подрывающий уровень безопасности, разрушающий инфраструктуру и ограничивающий доступ к базовым услугам.
В списке столица Украины соседствует с Каракасом, Порт-Морсби, Хараре, Лагосом и Алжиром. В рейтинге учитывались показатели стабильности, медицинского обслуживания, образования, транспортной доступности и других параметров. Самым плохим для жизни был признан Дамаск.
Ранее Киев пережил одну из самых масштабных атак с начала конфликта. 17 июня российские силы нанесли удар по военным объектам в украинской столице и ряде других городов, задействовав сотни дронов «Герань» и ракет «Кинжал». Под огнём оказались и иностранные системы ПВО.