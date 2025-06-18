Детёныш леопарда найден у владельца из Подмосковья, который издевался над тигрёнком
В подмосковном Пушкине у владельца ранее обнаруженного тигрёнка, найден трёхмесячный детёныш леопарда. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что уже изъяла животное и отправила его в центр реабилитации.
Детеёныша лепарда нашли в городе Пушкино у владельца тигрёнка. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
«Трёхмесячный детёныш леопарда также изъят специалистами и передан в центр реабилитации диких животных», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в подмосковном СНТ «Мираж» жители пожаловались на соседей, которые содержат тигрёнка. Мало того, что люди держат животное у себя незаконно, так они и жестоко обращаются с малышом. Прокуратура Московской области уже начала проверку по факту содержания тигрёнка. Известно, что мужчина приобрёл животное в другом субъекте РФ в 2024 году и перевёз его в Подмосковье.
Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области