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18 июня, 15:27

На Украине предложили ввести месячный план по уничтожению солдат ВС РФ

Журналист Бутусов: ВСУ должны уничтожать по 30 тысяч российских солдат в месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинский журналист и бывший советник Минобороны Незалежной Юрий Бутусов призвал к разработке стратегии, направленной на ежемесячное уничтожение 30 тысяч российских военнослужащих. По его мнению, такие потери, даже с учётом возвращения раненых в строй, подорвут способность России к восстановлению боеспособности.

«При условии, что в месяц будут уничтожаться 30 тысяч россиян, такое количество потерь, даже при условии возвращения раненых из госпиталей, Россия на данный момент восстановить не способна», — заявил Бутусов в интервью «Украинской правде».

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские военнопленные стали ключевым источником координат для удара по 239-му общевойсковому полигону в Новомосковске Днепропетровской области. Большинство из тех, кто сдался в плен на западе ДНР, ранее проходили обучение именно на этом объекте.

Полина Никифорова
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