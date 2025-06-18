На Украине предложили ввести месячный план по уничтожению солдат ВС РФ

Украинский журналист и бывший советник Минобороны Незалежной Юрий Бутусов призвал к разработке стратегии, направленной на ежемесячное уничтожение 30 тысяч российских военнослужащих. По его мнению, такие потери, даже с учётом возвращения раненых в строй, подорвут способность России к восстановлению боеспособности.

«При условии, что в месяц будут уничтожаться 30 тысяч россиян, такое количество потерь, даже при условии возвращения раненых из госпиталей, Россия на данный момент восстановить не способна», — заявил Бутусов в интервью «Украинской правде».