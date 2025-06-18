Минфин рассмотрит автопереводы пенсий россиян в программу долгосрочных сбережений
Чебесков: Минфин готов изучить идею об автопереводе пенсионных накоплений в ПДС
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Министерство финансов РФ рассматривает возможность автоматического перечисления пенсионных средств в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на полях ПМЭФ-2025.
При этом, как он отметил, важно найти компромисс, который защитит интересы как граждан, так и вкладчиков. Чебесков добавил, что Минфин всегда готов изучать инициативы, улучшающие жизнь населения.
«Задача в том, чтобы создать действительно правильный долгосрочный инструмент для граждан, для инвесторов. Задачи одномоментно что-то волшебной палочкой — такой задачи нет», — отметил представитель Минфина.
Ранее Life.ru писал, что для набора полного объёма пенсионных баллов, россиянам необходим ежемесячный доход от 230 тысяч рублей до вычета всех отчислений. Максимальный пенсионный балл в стране — 10.