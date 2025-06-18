Минфин рассмотрит автопереводы пенсий россиян в программу долгосрочных сбережений

Министерство финансов РФ рассматривает возможность автоматического перечисления пенсионных средств в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на полях ПМЭФ-2025.

При этом, как он отметил, важно найти компромисс, который защитит интересы как граждан, так и вкладчиков. Чебесков добавил, что Минфин всегда готов изучать инициативы, улучшающие жизнь населения.

«Задача в том, чтобы создать действительно правильный долгосрочный инструмент для граждан, для инвесторов. Задачи одномоментно что-то волшебной палочкой — такой задачи нет», — отметил представитель Минфина.