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18 июня, 15:23

Минфин рассмотрит автопереводы пенсий россиян в программу долгосрочных сбережений

Чебесков: Минфин готов изучить идею об автопереводе пенсионных накоплений в ПДС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Министерство финансов РФ рассматривает возможность автоматического перечисления пенсионных средств в Программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на полях ПМЭФ-2025.

При этом, как он отметил, важно найти компромисс, который защитит интересы как граждан, так и вкладчиков. Чебесков добавил, что Минфин всегда готов изучать инициативы, улучшающие жизнь населения.

«Задача в том, чтобы создать действительно правильный долгосрочный инструмент для граждан, для инвесторов. Задачи одномоментно что-то волшебной палочкойтакой задачи нет», — отметил представитель Минфина.

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Ранее Life.ru писал, что для набора полного объёма пенсионных баллов, россиянам необходим ежемесячный доход от 230 тысяч рублей до вычета всех отчислений. Максимальный пенсионный балл в стране — 10.

Ольга Сливченко
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