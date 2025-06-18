«Живёт затворницей»: Актриса из «Операции «Ы» Селезнёва отказалась праздновать юбилей

Народная артистка России Наталья Селезнёва отказалась от публичного празднования 80-летнего юбилея, который состоится в четверг, 19 июня. Об этом сообщила её коллега Алёна Яковлева, которая служит в Театре сатиры.

Актриса пояснила, что в театре не планируют масштабных мероприятий в честь юбилея артистки из-за её затворнического образа жизни. По словам собеседницы издания, Селезнёва редко покидает дом и давно не появлялась в театре. Коллега актрисы отметила, что самочувствие юбилярши варьируется из-за возраста.

«Большого праздника не будет, кто-то поздравит её индивидуально. Она же сейчас редко выходит из дома. Наталья Игоревна давно не приезжала в театр, больше у себя находится. Мы периодически общаемся по телефону. Чувствует она себя по-разному. Возраст всё-таки. Летом на дачу ездит частенько. Там ей комфортнее. Возможно, она и не захочет отмечать юбилей в Москве», – поделилась Яковлева в интервью изданию «Абзац».

После кончины супруга, актёра Владимира Андреева, в 2020 году Селезнёва сократила театральные выступления. В 2021 году актриса перенесла операции по замене тазобедренного и коленного суставов, что потребовало перерыва в карьере. Позднее Селезнёва отмечала улучшение самочувствия и восстановление способности передвигаться самостоятельно, однако полностью перешла к затворническому образу жизни.