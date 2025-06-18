Таки вступают в войну? США перебрасывают авиацию на Ближний Восток
США перебрасывают стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
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Шансы вмешательства Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке усиливаются на фоне открытых деклараций Израиля о намерении уничтожить иранскую ядерную программу. Особое внимание привлекает факт переброски стратегических бомбардировщиков B-52 в регион, передаёт Lenta.ru.
Четыре стратегических бомбардировщика B-52, способных поражать укреплённые цели, в настоящее время дислоцируются на авиабазе Диего-Гарсия. Однако их арсенал недостаточен для эффективного уничтожения иранского завода по обогащению урана в Фордо, который находится на глубине 80-90 метров. Выполнение этой задачи требует применения стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, оснащённых специализированными бомбами GBU-57.
Простое использование этих боеприпасов недостаточно. Для гарантированного разрушения объекта необходимо обеспечить несколько точных попаданий. Ключевым фактором успеха является нейтрализация иранской системы ПВО, что подразумевает высочайший уровень координации между союзными силами.
Несмотря на то, что американские военные воздушные судна уже направлены к району обострения, президент США заявил о возможности переговоров с Ираном. Ранее он отметил, что даже на фоне региональной напряжённости, линии связи между Тегераном и Вашингтоном не прерваны.