Таки вступают в войну? США перебрасывают авиацию на Ближний Восток

Шансы вмешательства Вашингтона в конфликт на Ближнем Востоке усиливаются на фоне открытых деклараций Израиля о намерении уничтожить иранскую ядерную программу. Особое внимание привлекает факт переброски стратегических бомбардировщиков B-52 в регион, передаёт Lenta.ru.

Четыре стратегических бомбардировщика B-52, способных поражать укреплённые цели, в настоящее время дислоцируются на авиабазе Диего-Гарсия. Однако их арсенал недостаточен для эффективного уничтожения иранского завода по обогащению урана в Фордо, который находится на глубине 80-90 метров. Выполнение этой задачи требует применения стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, оснащённых специализированными бомбами GBU-57.

Простое использование этих боеприпасов недостаточно. Для гарантированного разрушения объекта необходимо обеспечить несколько точных попаданий. Ключевым фактором успеха является нейтрализация иранской системы ПВО, что подразумевает высочайший уровень координации между союзными силами.