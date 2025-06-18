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18 июня, 16:12

Новый гость на ПМЭФ: Президент Индонезии прилетел в Петербург

Президент Индонезии Субианто прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Обложка © Wikipedia / Ministry of State Secretariat

Обложка © Wikipedia / Ministry of State Secretariat

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025. Об этом сообщили в посольстве республики в России.

Ожидается, что индонезийский лидер примет участие в ряде сессий и переговоров в рамках ПМЭФ-2025. Ранее сообщалось, что форум собрал представителей десятков стран, включая лидеров государств Азии, Ближнего Востока и Африки.

Руководители информагентств из недружественных стран встретятся с Путиным на ПМЭФ
Руководители информагентств из недружественных стран встретятся с Путиным на ПМЭФ

Ранее в кулуарах ПМЭФ были замечены представители движения «Талибан»*. Их официальное участие не подтверждено, но факт присутствия зафиксировал корреспондент Life.ru.

* Деятельность движения запрещена по решению ООН.

Милена Скрипальщикова
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