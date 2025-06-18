Новый гость на ПМЭФ: Президент Индонезии прилетел в Петербург

Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2025. Об этом сообщили в посольстве республики в России.

Ожидается, что индонезийский лидер примет участие в ряде сессий и переговоров в рамках ПМЭФ-2025. Ранее сообщалось, что форум собрал представителей десятков стран, включая лидеров государств Азии, Ближнего Востока и Африки.

Ранее в кулуарах ПМЭФ были замечены представители движения «Талибан»*. Их официальное участие не подтверждено, но факт присутствия зафиксировал корреспондент Life.ru.