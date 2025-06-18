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18 июня, 09:22

Представители талибов* прибыли на ПМЭФ в день открытия форума

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были замечены представители движения «Талибан»*. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Делегация талибов* приехала на ПМЭФ. Видео © Life.ru

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В этом году темой форума станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Деловая программа структурирована по четырём направлениям: «Экономика развития», «Технологии», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». В рамках мероприятия запланировано проведение 15 двусторонних встреч с международными партнёрами РФ.

Напомним, ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, и с 2006 года в его работе принимает участие президент РФ Владимир Путин.

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Как ранее сообщал Life.ru, участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран мира. В пятницу, 20 июня, состоится пленарное заседание, в котором традиционно примет участие президент России.

* Деятельность движения запрещена по решению ООН.

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
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