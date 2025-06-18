Представители талибов* прибыли на ПМЭФ в день открытия форума

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были замечены представители движения «Талибан»*. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В этом году темой форума станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Деловая программа структурирована по четырём направлениям: «Экономика развития», «Технологии», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». В рамках мероприятия запланировано проведение 15 двусторонних встреч с международными партнёрами РФ.