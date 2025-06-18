Представители талибов* прибыли на ПМЭФ в день открытия форума
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были замечены представители движения «Талибан»*. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Делегация талибов* приехала на ПМЭФ. Видео © Life.ru
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В этом году темой форума станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Деловая программа структурирована по четырём направлениям: «Экономика развития», «Технологии», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». В рамках мероприятия запланировано проведение 15 двусторонних встреч с международными партнёрами РФ.
Напомним, ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, и с 2006 года в его работе принимает участие президент РФ Владимир Путин.
Как ранее сообщал Life.ru, участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран мира. В пятницу, 20 июня, состоится пленарное заседание, в котором традиционно примет участие президент России.
* Деятельность движения запрещена по решению ООН.
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