В постпредстве Ирана при ООН опровергли слова Трампа о стремлении Тегерана к переговорам

Ни один иранский чиновник не просил о визите в Белый дом для проведения переговоров. Постпредство Ирана в ООН опровергло слова американского лидера Дональда Трампа в социальной сети Х.

«Ни один иранский чиновник никогда не просился ползать перед воротами Белого дома. Единственное, что может быть более отвратительным, чем его ложь, — это его трусливая угроза «убрать» верховного лидера Ирана», – говорится в сообщении.

Ранее Трамп утверждал, что представители республики связалась с ним и предлагали приехать в Белый Дом. Но Постпредство Ирана опровергло эти слова. И вместе с тем заявило, что не собирается вести переговоры под принуждением, принимать мир под сторонним давлением и не намерено это делать с «бывшим поджигателем войны», который цепляется за свою актуальность.

Власти Ирана предупредили, что на любую угрозу ответят контругрозой, а на любое действие — ответными мерами.