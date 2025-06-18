В постпредстве Ирана при ООН опровергли слова Трампа о стремлении Тегерана к переговорам
Постпредство Ирана в ООН опровергло информацию о запросе Тегерана на визит в США
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Ни один иранский чиновник не просил о визите в Белый дом для проведения переговоров. Постпредство Ирана в ООН опровергло слова американского лидера Дональда Трампа в социальной сети Х.
«Ни один иранский чиновник никогда не просился ползать перед воротами Белого дома. Единственное, что может быть более отвратительным, чем его ложь, — это его трусливая угроза «убрать» верховного лидера Ирана», – говорится в сообщении.
Ранее Трамп утверждал, что представители республики связалась с ним и предлагали приехать в Белый Дом. Но Постпредство Ирана опровергло эти слова. И вместе с тем заявило, что не собирается вести переговоры под принуждением, принимать мир под сторонним давлением и не намерено это делать с «бывшим поджигателем войны», который цепляется за свою актуальность.
Власти Ирана предупредили, что на любую угрозу ответят контругрозой, а на любое действие — ответными мерами.
Ранее Трамп допустил возможность нанесения удара американскими силами по иранским ядерным объектам, включая центры обогащения урана. При этом Иран, по его мнению, остался «беззащитным» перед возможной атакой со стороны США.