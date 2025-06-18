Российский губернатор ответил Пашиняну на слова о деревне в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что объём промышленного производства в регионе почти вдвое больше, чем во всей Армении. Так он ответил на слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который назвал республику «не деревней в Калуге».

«Знаете, в Калужской области много деревень, в одной из них, например, в деревне Дубинино, расположена одна из площадок особой экономической зоны. И в целом объём промышленного производства в Калужской области на сегодняшний день практически в два раза превышает объём промышленного производства в Армении», — высказался Шапша на полях ПМЭФ-2025.