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Регион
18 июня, 15:58

Российский губернатор ответил Пашиняну на слова о деревне в Калуге

Шапша: Объём промышленности Калужской области вдвое больше, чем во всей Армении

Обложка © ТАСС / URA.ru / Роман Наумов

Обложка © ТАСС / URA.ru / Роман Наумов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что объём промышленного производства в регионе почти вдвое больше, чем во всей Армении. Так он ответил на слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который назвал республику «не деревней в Калуге».

«Знаете, в Калужской области много деревень, в одной из них, например, в деревне Дубинино, расположена одна из площадок особой экономической зоны. И в целом объём промышленного производства в Калужской области на сегодняшний день практически в два раза превышает объём промышленного производства в Армении», — высказался Шапша на полях ПМЭФ-2025.

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Напомним, Пашинян сравнил Армению с Калужской областью на фоне задержания бизнесмена Самвела Карапетяна. Предприниматель публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), которая подверглась критике со стороны армянского премьера.

Наталья Демьянова
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