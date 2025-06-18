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Регион
18 июня, 16:34

Трамп заявил, что перестал быть жертвой и стал охотником

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп решил установить флагштоки рядом с Белым домом. Он заявил, что давно вынашивал эту идею. Новые конструкции имеют устойчивые и качественные коррозии, оснащённые канатами и изготовленные из высококачественных материалов. Об этом сообщает The Independent.

«В первый раз, когда эта мысль пришла, вы, ребята, преследовали меня. Я сказал, что мне нужно сосредоточиться. Тогда за мной охотились. А теперь я сам охотник. Это большая разница», — рассказал Трамп о своей идее.

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Издание подчёркивает, что Трамп начал менять флагштоки после начала вооружённого конфликта на Ближнем Востоке. Ранее американский лидер выступал с резким заявлением в адрес Ирана, фактически предъявив ему «последний ультиматум». Он заявил о доминировании американских сил в воздушном пространстве Ирана и намекнул на возможность серьёзных негативных событий в регионе.

Полина Никифорова
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