Трамп заявил, что перестал быть жертвой и стал охотником

Президент США Дональд Трамп решил установить флагштоки рядом с Белым домом. Он заявил, что давно вынашивал эту идею. Новые конструкции имеют устойчивые и качественные коррозии, оснащённые канатами и изготовленные из высококачественных материалов. Об этом сообщает The Independent.

«В первый раз, когда эта мысль пришла, вы, ребята, преследовали меня. Я сказал, что мне нужно сосредоточиться. Тогда за мной охотились. А теперь я сам охотник. Это большая разница», — рассказал Трамп о своей идее.