В российском регионе временно ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в ряде населённых пунктов региона временно ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

«Указанная мера принята на неопределённый срок в интересах обеспечения безопасности», — подчеркнул Анохин, отметив, что мобильная связь и проводной интернет на территории региона продолжают работать.

Он также попросил жителей отнестись к происходящему с пониманием.