Иран мог использовать ракеты нового поколения при атаке на Израиль

В Сети появились кадры пуска ракет, предположительно из Тегерана. Сообщается, что Иран применил межконтинентальную разработку нового поколения. Об этом сообщило агентство Fars.

По предварительной информации, одна из ракет, стартовавших из района Тегерана, была перехвачена в небе над Ираком. Остальные две, предположительно, также не достигли цели. Как уточняет агентство Tasnim, Иран впервые применил в бою двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности «Саджил».