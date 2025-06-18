Иран мог использовать ракеты нового поколения при атаке на Израиль
Fars: Иран запустил ракеты нового поколения в сторону Израиля
Запуск баллистический ракеты из района Тегерана в направлении Израиля. Обложка © Х / A..a
В Сети появились кадры пуска ракет, предположительно из Тегерана. Сообщается, что Иран применил межконтинентальную разработку нового поколения. Об этом сообщило агентство Fars.
Запуск баллистической ракеты из района Тегерана в направлении Израиля. Видео © Х / BRICS News
По предварительной информации, одна из ракет, стартовавших из района Тегерана, была перехвачена в небе над Ираком. Остальные две, предположительно, также не достигли цели. Как уточняет агентство Tasnim, Иран впервые применил в бою двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности «Саджил».
Ранее сообщалось о новой ракетной атаке Ирана по «оккупированным территориям» — так в Тегеране называют Израиль. До этого иранские власти снова обратились к жителям израильской Хайфы с призывом покинуть город. В эфире телеканала SNN был указан конкретный район, который следует срочно эвакуировать, «чтобы спасти жизни гражданских».