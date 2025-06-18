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18 июня, 17:58

Иран мог использовать ракеты нового поколения при атаке на Израиль

Fars: Иран запустил ракеты нового поколения в сторону Израиля

Запуск баллистический ракеты из района Тегерана в направлении Израиля. Обложка © Х / A..a

Запуск баллистический ракеты из района Тегерана в направлении Израиля. Обложка © Х / A..a

В Сети появились кадры пуска ракет, предположительно из Тегерана. Сообщается, что Иран применил межконтинентальную разработку нового поколения. Об этом сообщило агентство Fars.

Запуск баллистической ракеты из района Тегерана в направлении Израиля. Видео © Х / BRICS News

По предварительной информации, одна из ракет, стартовавших из района Тегерана, была перехвачена в небе над Ираком. Остальные две, предположительно, также не достигли цели. Как уточняет агентство Tasnim, Иран впервые применил в бою двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности «Саджил».

Иран вновь призвал жителей Хайфы эвакуироваться
Иран вновь призвал жителей Хайфы эвакуироваться

Ранее сообщалось о новой ракетной атаке Ирана по «оккупированным территориям» — так в Тегеране называют Израиль. До этого иранские власти снова обратились к жителям израильской Хайфы с призывом покинуть город. В эфире телеканала SNN был указан конкретный район, который следует срочно эвакуировать, «чтобы спасти жизни гражданских».

Милена Скрипальщикова
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