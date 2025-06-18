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18 июня, 18:41

Житель Шебекина подорвался на боеприпасе при покосе травы

Гладков: Мужчина подорвался на суббоеприпасе во время покоса травы в Шебекино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simun Galic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Simun Galic

В городе Шебекино Белгородской области мирный житель получил тяжёлые ранения при взрыве суббоеприпаса. Инцидент произошёл на территории частного предприятия — мужчина косил траву, когда сработало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в тяжёлом состоянии в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.

Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекине, шесть человек пострадали
Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекине, шесть человек пострадали

Ранее в Шебекино погиб местный житель при атаке украинского беспилотника. Тогда взрывное устройство ударило по коммерческому объекту, мужчина скончался до приезда медиков.

Милена Скрипальщикова
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