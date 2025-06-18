Житель Шебекина подорвался на боеприпасе при покосе травы

В городе Шебекино Белгородской области мирный житель получил тяжёлые ранения при взрыве суббоеприпаса. Инцидент произошёл на территории частного предприятия — мужчина косил траву, когда сработало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в тяжёлом состоянии в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в телеграм-канале.