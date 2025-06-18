Французское издание Le Monde опубликовало расследование, в котором утверждается, что как минимум 350 украинских военных публично демонстрируют нацистскую символику в соцсетях. Среди них — бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, которая считается преемницей запрещённого в РФ полка «Азов»*.

«Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС... Подразделение видеорасследований Le Monde обнаружило несколько сотен таких атрибутов украинских солдат в соцсетях», — информирует газета.

Некоторые из солдат проходили обучение в странах Запада, включая Францию, Великобританию, Канаду и Германию. Один из них, по данным издания, имел татуировку СС на виске, другой позировал с флагом нацистской Германии на фоне Эйфелевой башни. В Минобороны Франции заявили, что отбором бойцов занимается украинская сторона.

Также выяснилось, что несколько украинских военных были высланы из Германии после выявления у них нацистской символики. Авторы публикации подчёркивают, что подобная атрибутика встречается и в других подразделениях ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные нарисовали полутораметровую свастику на стене здания в Судже и вскоре были уничтожены. Как минимум двое бойцов ВСУ были ликвидированы возле места инцидента. Командование, предположительно, оставило их без прикрытия у самой границы.