Депутат Леонид Слуцкий отреагировал в своём Telegram-канале на высказывание главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, которая заявила, что Россия представляет собой «угрозу на 360 градусов». Он посоветовал ей «следить «за градусами».

«Русофобская планиметрия: разворот вокруг оси собственной некомпетентности. <...> С Россией сегодня Глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира. А западным меньшевикам стоит всё-таки последить «за градусами» во избежание новых тревожных галлюцинаций», — написал он.

По его чиновника, подобные заявления не только демонстрируют путаницу в понимании базовых научных понятий, но и свидетельствуют об общей усталости политического дискурса в ЕС. Он добавил, что вместо попыток изображать Россию в виде всеобъемлющей опасности, западным политикам следовало бы оценить масштаб собственной вовлечённости в международные конфликты.

Слуцкий также указал на поддержку, оказываемую Евросоюзом украинскому руководству, а также на безоговорочное согласие с действиями Израиля на Ближнем Востоке. По его мнению, такая внешняя политика формирует опасные прецеденты и увеличивает риски дальнейшего противостояния.