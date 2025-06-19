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18 июня, 23:36

«Русофобская планиметрия»: Слуцкий указал на абсурдность фразы Каллас о «360-градусной угрозе»

Слуцкий высмеял Каллас за заявление о «360-градусной угрозе» со стороны России

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Депутат Леонид Слуцкий отреагировал в своём Telegram-канале на высказывание главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, которая заявила, что Россия представляет собой «угрозу на 360 градусов». Он посоветовал ей «следить «за градусами».

«Русофобская планиметрия: разворот вокруг оси собственной некомпетентности. <...> С Россией сегодня Глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира. А западным меньшевикам стоит всё-таки последить «за градусами» во избежание новых тревожных галлюцинаций», — написал он.

По его чиновника, подобные заявления не только демонстрируют путаницу в понимании базовых научных понятий, но и свидетельствуют об общей усталости политического дискурса в ЕС. Он добавил, что вместо попыток изображать Россию в виде всеобъемлющей опасности, западным политикам следовало бы оценить масштаб собственной вовлечённости в международные конфликты.

Слуцкий также указал на поддержку, оказываемую Евросоюзом украинскому руководству, а также на безоговорочное согласие с действиями Израиля на Ближнем Востоке. По его мнению, такая внешняя политика формирует опасные прецеденты и увеличивает риски дальнейшего противостояния.

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Напомним, ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она провела аналогию между нынешней политической обстановкой и холодной войной, указав на успех союзников и США в противостоянии СССР.

Тимур Хингеев
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