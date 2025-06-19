Главы информагентств посетили концерт в консерватории перед встречей с Путиным
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Накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным главы крупнейших международных информагентств посетили концерт в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Марат Хуснуллин. Видео © Life.ru
Перед началом мероприятия российский лидер осмотрел обновлённое здание консерватории. Завершился визит выступлением симфонического оркестра и хора. Хуснуллин подтвердил, что представители мировых СМИ присутствовали на концерте вместе с главой государства.
«Некоторые из них говорили «браво» и активно хлопали», — рассказал вице-премьер РФ.
Напомним, что журналисты американских, британских и французских информагентств присутствуют на встрече с российским президентом. В мероприятии также принимают участие представители дружественных России стран, включая агентства Китая, Турции, Вьетнама, Индонезии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Список участников публикует Life.ru.