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18 июня, 21:18

Главы информагентств посетили концерт в консерватории перед встречей с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным главы крупнейших международных информагентств посетили концерт в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Видео © Life.ru

Перед началом мероприятия российский лидер осмотрел обновлённое здание консерватории. Завершился визит выступлением симфонического оркестра и хора. Хуснуллин подтвердил, что представители мировых СМИ присутствовали на концерте вместе с главой государства.

«Некоторые из них говорили «браво» и активно хлопали», — рассказал вице-премьер РФ.

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Напомним, что журналисты американских, британских и французских информагентств присутствуют на встрече с российским президентом. В мероприятии также принимают участие представители дружественных России стран, включая агентства Китая, Турции, Вьетнама, Индонезии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Список участников публикует Life.ru.

Андрей Васильев
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