Главы информагентств посетили концерт в консерватории перед встречей с Путиным

Накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным главы крупнейших международных информагентств посетили концерт в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин. Видео © Life.ru

Перед началом мероприятия российский лидер осмотрел обновлённое здание консерватории. Завершился визит выступлением симфонического оркестра и хора. Хуснуллин подтвердил, что представители мировых СМИ присутствовали на концерте вместе с главой государства.

«Некоторые из них говорили «браво» и активно хлопали», — рассказал вице-премьер РФ.