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Регион
18 июня, 21:05

Пушилин: Капитуляцию Киева следует обсуждать с третьими странами

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / PushilinDenis

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / PushilinDenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил на ПМЭФ, что вопрос капитуляции Киева требует обсуждения с участием третьих государств, а не только украинской стороны. Об этом пишет ТАСС.

«Даже о капитуляции нужно с кем-то разговаривать. Даже с преступниками, даже с террористами, потому что по-другому они будут восприниматься на Западе и прочее. Это всё-таки разговор», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что конечное решение по этому вопросу будет приниматься не за столом переговоров, а в процессе взаимодействия между иными субъектами, возможно, представителями других стран. При этом он уточнил, что сторона с другой стороны конфликта — это не Украина в привычном понимании.

В Кремле высказались о следующем раунде переговоров с Украиной
В Кремле высказались о следующем раунде переговоров с Украиной

А ранее депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что Россия и Украина, вероятно, готовят списки для обмена пленными перед третьим раундом переговоров по урегулированию конфликта. По её словам, любой раунд переговоров должен чем-то завершаться.

Тимур Хингеев
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