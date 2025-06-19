Пушилин: Капитуляцию Киева следует обсуждать с третьими странами

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил на ПМЭФ, что вопрос капитуляции Киева требует обсуждения с участием третьих государств, а не только украинской стороны. Об этом пишет ТАСС.

«Даже о капитуляции нужно с кем-то разговаривать. Даже с преступниками, даже с террористами, потому что по-другому они будут восприниматься на Западе и прочее. Это всё-таки разговор», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что конечное решение по этому вопросу будет приниматься не за столом переговоров, а в процессе взаимодействия между иными субъектами, возможно, представителями других стран. При этом он уточнил, что сторона с другой стороны конфликта — это не Украина в привычном понимании.