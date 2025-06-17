В Кремле высказались о следующем раунде переговоров с Украиной

Понимание о возможных сроках продолжения переговоров с Киевом должно появиться в ближайшие дни, пока дата не назначена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока понимания о следующем раунде переговоров нет. Хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле. Россия полностью выполнена обещания, согласованные в Стамбуле. Теперь, в ближайшие дни наступит черёд выхода на понимание возможных сроков продолжения этой работы», — отметил представитель Кремля.