В Кремле высказались о следующем раунде переговоров с Украиной
Песков: Понимание о сроках переговоров с Киевом должно появиться в ближайшие дни
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Понимание о возможных сроках продолжения переговоров с Киевом должно появиться в ближайшие дни, пока дата не назначена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока понимания о следующем раунде переговоров нет. Хотя вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле. Россия полностью выполнена обещания, согласованные в Стамбуле. Теперь, в ближайшие дни наступит черёд выхода на понимание возможных сроков продолжения этой работы», — отметил представитель Кремля.
Напомним, что первые два раунда переговоров РФ и Украины состоялись в Стамбуле 10 апреля и 2 июня. Итогом стали договорённости об обменах пленными и обменах телами погибших военных. Так, накануне Россия полностью выполнила данные в Стамбуле обещания: украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Украина передала российской стороне 78 наших погибших героев. Кроме того, во время разговора президента России Владимира Путина с коллегой из США Дональдом Трампом упоминалось, что РФ готова продолжить контакты с Украиной после 22 июня.