Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств, прошедшей на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал о так называемых «правилах», на которых настаивает Запад. Говоря о ситуации на Украине, российский лидер напомнил, что конфликт начался задолго до 2022 года — ещё в 2014-м, когда произошёл госпереворот в Киеве.

«Сегодняшний кризис начался с 2014 года. Но ведь проблема не в том, что РФ присоединила Крым, а в том, что Запад способствовал госперевороту на Украине», — сказал глава государства.

Путин добавил, что западные страны, выступившие гарантами мирного урегулирования, фактически проигнорировали нарушение договорённостей, допустив насильственную смену власти в соседней стране.

«Мы всегда слышали: надо жить по правилам. Но какие же это правила, когда три государства подписали бумагу как гаранты в Киеве, а через несколько дней оппозиция совершает госпереворот — и никто не чихнул», — подчеркнул президент РФ.