Путин: Москва в ряде случаев рассматривает ФРГ как соучастника боёв на Украине
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Россия рассматривает Германия в качестве стороны, которая поддерживает киевский режим, а порой является и соучастником боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы рассматриваем ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях и как соучастника боевых действий», — сказал глава государства.
Путин добавил, что если Берлин хочет обсудить эту тему, Москва открыта.
Ране Life.ru сообщал, что Берлин намерен выделить дополнительно 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако решение окончательно пока не принято. Министр обороны ФРГ Писториус отметил, что изначально в этом году Германия планировала выделить 4 миллиарда евро на поддержку Украины, но затем сумму подняли до 7 млрд.