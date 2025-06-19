ПМЭФ
Переговоры по Украине
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18 июня, 21:17

Путин: Москва в ряде случаев рассматривает ФРГ как соучастника боёв на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Babakin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Babakin

Россия рассматривает Германия в качестве стороны, которая поддерживает киевский режим, а порой является и соучастником боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы рассматриваем ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях и как соучастника боевых действий», — сказал глава государства.

Путин добавил, что если Берлин хочет обсудить эту тему, Москва открыта.

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Ране Life.ru сообщал, что Берлин намерен выделить дополнительно 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако решение окончательно пока не принято. Министр обороны ФРГ Писториус отметил, что изначально в этом году Германия планировала выделить 4 миллиарда евро на поддержку Украины, но затем сумму подняли до 7 млрд.

Никита Никонов
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