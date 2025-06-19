Путин: Москва в ряде случаев рассматривает ФРГ как соучастника боёв на Украине

Россия рассматривает Германия в качестве стороны, которая поддерживает киевский режим, а порой является и соучастником боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы рассматриваем ФРГ не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях и как соучастника боевых действий», — сказал глава государства.

Путин добавил, что если Берлин хочет обсудить эту тему, Москва открыта.