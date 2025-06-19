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Регион
18 июня, 22:00

Путин обвинил Запад в использовании «угрозы с Востока» для выколачивания средств

Путин: Запад прикрывает провалы мифом об «угрозе с Востока» и вымогает деньги

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обвинил западные правительства в систематическом использовании образа российской угрозы как инструмента для решения внутренних задач. Заявление прозвучало на встрече с руководителями крупнейших информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Во время выступления глава государства отметил, что тезис об «угрозе с Востока» позволяет западным лидерам формировать нужную повестку внутри своих стран. Эта стратегия, по его утверждению, используется для оправдания просчётов и сбора дополнительных средств с населения под предлогом обороны.

«На базе мнимой угрозы с Востока можно было выколачивать деньги с налогоплательщиков и объяснять свои ошибки», — подчеркнул российский лидер.

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Ранее бразильские журналисты узнали, что европейские страны отказались от идеи мирных переговоров с Россией и сосредоточились на подготовке к потенциальной войне. Такие выводы были сделаны после посещения семинаров, где присутствовали военные специалисты из США и ЕС.

Тимур Хингеев
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