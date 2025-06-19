Президент России Владимир Путин обвинил западные правительства в систематическом использовании образа российской угрозы как инструмента для решения внутренних задач. Заявление прозвучало на встрече с руководителями крупнейших информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Во время выступления глава государства отметил, что тезис об «угрозе с Востока» позволяет западным лидерам формировать нужную повестку внутри своих стран. Эта стратегия, по его утверждению, используется для оправдания просчётов и сбора дополнительных средств с населения под предлогом обороны.

«На базе мнимой угрозы с Востока можно было выколачивать деньги с налогоплательщиков и объяснять свои ошибки», — подчеркнул российский лидер.