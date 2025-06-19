Путин обвинил Запад в использовании «угрозы с Востока» для выколачивания средств
Путин: Запад прикрывает провалы мифом об «угрозе с Востока» и вымогает деньги
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин обвинил западные правительства в систематическом использовании образа российской угрозы как инструмента для решения внутренних задач. Заявление прозвучало на встрече с руководителями крупнейших информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Во время выступления глава государства отметил, что тезис об «угрозе с Востока» позволяет западным лидерам формировать нужную повестку внутри своих стран. Эта стратегия, по его утверждению, используется для оправдания просчётов и сбора дополнительных средств с населения под предлогом обороны.
«На базе мнимой угрозы с Востока можно было выколачивать деньги с налогоплательщиков и объяснять свои ошибки», — подчеркнул российский лидер.
Ранее бразильские журналисты узнали, что европейские страны отказались от идеи мирных переговоров с Россией и сосредоточились на подготовке к потенциальной войне. Такие выводы были сделаны после посещения семинаров, где присутствовали военные специалисты из США и ЕС.