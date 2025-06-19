«Не имеет никакого значения»: Путин заявил, что Россия не считает перевооружение НАТО угрозой
Путин: Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя
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Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой России. Потому что мы самодостаточные и обеспечиваем свою безопасность. Чего бы НАТО не делало, это создаёт угрозы, но мы купируем эти угрозы», — сказал глава государства.
Путин добавил, что перевооружения и увеличения бюджета альянса не имеют никакого значения.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-участницы значительно увеличить оборонные расходы, подчеркнув, что это касается всех членов организации, а не только восточного фланга. Свои слова он обосновал «угрозой со стороны России».