ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 21:57

«Не имеет никакого значения»: Путин заявил, что Россия не считает перевооружение НАТО угрозой

Путин: Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Patrik Slezak

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Patrik Slezak

Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой России. Потому что мы самодостаточные и обеспечиваем свою безопасность. Чего бы НАТО не делало, это создаёт угрозы, но мы купируем эти угрозы», — сказал глава государства.

Путин добавил, что перевооружения и увеличения бюджета альянса не имеют никакого значения.

Bloomberg: Помощь Украине станет обязательным расходом НАТО на оборону
Bloomberg: Помощь Украине станет обязательным расходом НАТО на оборону

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-участницы значительно увеличить оборонные расходы, подчеркнув, что это касается всех членов организации, а не только восточного фланга. Свои слова он обосновал «угрозой со стороны России».

Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • ПМЭФ-2025
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar