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Регион
18 июня, 23:05

Путин выразил соболезнования семьям всех погибших журналистов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования семьям всех погибших журналистов, независимо от того, с какой стороны они работали. Он назвал целенаправленные атаки на корреспондентов в зоне боевых действий преступлением.

«Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял свое исполнение своего профессионального долга. Всем семьям хочу выразить слова сожаления и соболезнования», — сказал президент на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

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Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора газеты «Известия» Александра Федорчака и журналистку Первого канала Анну Прокофьеву. Представители СМИ погибли в зоне специальной военной операции (СВО) в конце марта.

Александра Вишнякова
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