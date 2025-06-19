Путин выразил соболезнования семьям всех погибших журналистов

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования семьям всех погибших журналистов, независимо от того, с какой стороны они работали. Он назвал целенаправленные атаки на корреспондентов в зоне боевых действий преступлением.

«Я хочу выразить соболезнования всем семьям, вне зависимости от того, на какой стороне и кто осуществлял свое исполнение своего профессионального долга. Всем семьям хочу выразить слова сожаления и соболезнования», — сказал президент на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.