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Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 17:05
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В Пскове простились с погибшим в ЛНР военкором Гольдиным

Никита Гольдин. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Никита Гольдин. Обложка © Telegram / Zvezdanews

В воинском Храме святого Александра Невского в Пскове прошла церемония прощания с военкором «Красной Звезды» Никитой Гольдиным, который погиб от ранения в ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отпевание Никиты Гольдина началось в 13:00. Проводить военкора в последний путь собралось много людей, включая коллег, родственников и друзей.

Напомним, что ранее сегодня стало известно о смерти военкора «Звезды» Никиты Гольдина. Журналист был тяжело ранен 25 марта в ЛНР во время обстрела ВСУ. Медики почти месяц боролись за его жизнь. Кроме того, тогда в зоне СВО погибли трое российских журналистов. Это оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съёмочной группы Александр Сиркели и журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак. По факту их гибели возбудили уголовное дело.

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Полина Никифорова
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