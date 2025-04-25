В Пскове простились с погибшим в ЛНР военкором Гольдиным
Никита Гольдин. Обложка © Telegram / Zvezdanews
В воинском Храме святого Александра Невского в Пскове прошла церемония прощания с военкором «Красной Звезды» Никитой Гольдиным, который погиб от ранения в ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отпевание Никиты Гольдина началось в 13:00. Проводить военкора в последний путь собралось много людей, включая коллег, родственников и друзей.
Напомним, что ранее сегодня стало известно о смерти военкора «Звезды» Никиты Гольдина. Журналист был тяжело ранен 25 марта в ЛНР во время обстрела ВСУ. Медики почти месяц боролись за его жизнь. Кроме того, тогда в зоне СВО погибли трое российских журналистов. Это оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съёмочной группы Александр Сиркели и журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак. По факту их гибели возбудили уголовное дело.