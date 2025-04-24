«Не пожалели ракет»: МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью военкора Гольдина
Захарова выразила соболезнования в связи со смертью военкора «Звезды» Гольдина
Погибший военкор Никита Гольдин. Обложка © tvzvezda.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего корреспондента телеканала «Звезда» Никиты Гольдина. Дипломат назвала террористической атакой удар бойцов ВСУ по российским журналистам.
«Укробандеровцы не пожалели сразу две ракеты — это исключает случайный характер нападения... Они знали, по кому били, и они знали, что бьют по журналистам... С начала года уже убиты пять журналистов. Многие сотрудники СМИ получили ранения различной степени тяжести», — подчеркнула дипломат.
Напомним, что ранее сегодня стало известно о смерти военкора «Звезды» Никиты Гольдина. Журналист был тяжело ранен 25 марта в ЛНР во время обстрела ВСУ. Медики почти месяц боролись за его жизнь. Кроме того, тогда в зоне СВО погибли трое российских журналистов. Это оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съёмочной группы Александр Сиркели и журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак. По факту гибели журналистов возбудили уголовное дело.