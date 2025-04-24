ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 11:12
13501

«Не пожалели ракет»: МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью военкора Гольдина

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью военкора «Звезды» Гольдина

Погибший военкор Никита Гольдин. Обложка © tvzvezda.ru

Погибший военкор Никита Гольдин. Обложка © tvzvezda.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего корреспондента телеканала «Звезда» Никиты Гольдина. Дипломат назвала террористической атакой удар бойцов ВСУ по российским журналистам.

«Укробандеровцы не пожалели сразу две ракеты — это исключает случайный характер нападения... Они знали, по кому били, и они знали, что бьют по журналистам... С начала года уже убиты пять журналистов. Многие сотрудники СМИ получили ранения различной степени тяжести», — подчеркнула дипломат.
Пасечник уточнил обстоятельства гибели журналистов и мирных граждан в ЛНР
Пасечник уточнил обстоятельства гибели журналистов и мирных граждан в ЛНР

Напомним, что ранее сегодня стало известно о смерти военкора «Звезды» Никиты Гольдина. Журналист был тяжело ранен 25 марта в ЛНР во время обстрела ВСУ. Медики почти месяц боролись за его жизнь. Кроме того, тогда в зоне СВО погибли трое российских журналистов. Это оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съёмочной группы Александр Сиркели и журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак. По факту гибели журналистов возбудили уголовное дело.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Журналисты
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar