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18 июня, 23:27

Путин: ВСУ укомплектованы на 47%, а штурмовые подразделения ещё меньше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Укомплектованность ВСУ в основных звеньях составляет 47%, а штурмовых подразделений — ещё меньше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Украинские вооружённые силы укомплектованы в основных звеньях на 47%, а штурмовые подразделения — и того меньше», — заявил глава государства на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин добавил, что вооружённые силы считаются небоеспособными, если они укомплектованы менее чем на 50%.

Путин заявил о стратегическом превосходстве ВС РФ на всех фронтах спецоперации
Путин заявил о стратегическом превосходстве ВС РФ на всех фронтах спецоперации

На фоне недокомплекта армии на Украине проводят силовую мобилизацию, а также обсуждают снижение мобилизационного возраста. Ранее там подсчитали, сколько новобранцев даст эта мера.

Никита Никонов
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