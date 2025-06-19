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18 июня, 23:50

Британский суд постановил, что отказ трудоустраивать граждан РФ и Китая не является расизмом

Times: Суд Британии допустил дискриминацию работников из России и Китая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Согласно решению суда Великобритании, компании теперь могут отказывать в приёме на работу гражданам России и Китая из-за опасений, связанных с возможным шпионажем. Об этом сообщает газета The Times.

В центре судебного разбирательства оказался конфликт между китайской исследовательницей Тяньлинь Сюй и британской ИИ-компанией Binary AI, выполняющей оборонные заказы. Работодатель отказал соискательнице в должности, сославшись на рекомендации представителей Минобороны, выразивших обеспокоенность вопросами безопасности.

«Суд постановил, что отказ трудоустраивать граждан России и Китая в чувствительных для национальной безопасности сферах на почве подозрений в шпионаже не является расизмом. Запрет выходцам из стран, представляющих угрозу для Великобритании, занимать определённые должности в оборонном секторе из-за возможного шпионажа не является дискриминацией», — говорится в публикации.

Binary AI применяет технологии искусственного интеллекта для анализа уязвимостей в правительственном ПО западных стран, якобы для защиты от потенциальных кибератак российского и китайского происхождения.

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Ранее стало известно, что Украина и Британия готовят инсценировку с выловом «мин России» из Балтики. Один из сценариев подрывной акции против РФ предполагает постановочное обнаружение и вылов якобы российских якорных мин из Балтийского моря. Об этом узнали агенты Службы внешней разведки (СВР) России.

Алена Пенчугина
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